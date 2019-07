Mulher é resgatada dos escombros de prédio na Índia

publicidade

Os socorristas resgataram, nesta quarta-feira, uma mulher presa sob os escombros de um prédio que desmoronou no dia anterior em Mumbai e que causou pelo menos 13 mortes, informaram autoridades locais. "Conseguimos resgatar uma mulher viva dos escombros esta manhã e esperamos encontrar outros sobreviventes", disse Sachidanand Gawde, porta-voz da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF). Os dois filhos da mulher resgatada não sobreviveram, acrescentou ele.



Os socorristas continuam em busca de desaparecidos. O prédio de vários andares desabou no bairro densamente povoado de Dongri, no Sul da capital econômica da Índia, após fortes chuvas. O edifício, de mais de um século de idade, deveria passar por reformas.



Os desabamentos de prédios e de estruturas mal construídas ou com falta de manutenção são frequentes no período de tempestades, que dura de junho a setembro na Índia. No início do mês, um muro desabou na periferia de Mumbai em razão das fortes chuvas e matou 29 pessoas. As chuvas de monção já custaram a vida de mais de 200 pessoas nos últimos dias no Sul da Ásia.