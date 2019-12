Mulheres lutam pelo direito de usar óculos no trabalho no Japão

publicidade

Uma japonesa cuja campanha contra a obrigação de usar saltos no local de trabalho foi objeto de intensa vigilância, se dedica agora a outros códigos nas empresas do arquipélago japonês, entre eles a proibição de que mulheres usem óculos. "A origem do problema é que (algumas empresas) têm regulamentos aplicáveis exclusivamente às mulheres, como a proibição dos óculos ou a obrigação de utilizar cosméticos, que são excessivos", disse Yumi Ishikawa à imprensa. "Essas práticas devem ser revisadas".

A atriz e autora ficou conhecida no começo do ano ao lançar sua batalha contra a cultura empresarial japonesa do uso de salto alto quase obrigatório para as mulheres em busca de emprego ou para trabalhar em muitas empresas japonesas. Sua campanha se chamaba "#KuToo", jogo de palavras com o termo "Kutsu" (calçado) e "kutsuu" (dor). Um neologismo que adquiriu seu lugar na segunda-feira na classificação 2019 das palavras que marcam o ano no Japão.

Sua nova petição, apresentada nesta terça-feira no ministério de Trabalho, já recolheu 31.000 assinaturas. Um funcionário desse ministério que recebeu a petição disse que seria "considerada como uma opinião entre outras" antes de tomar uma decisão final sobre novos regulamentos governamentais para combater o assédio no ambiente de trabalho.