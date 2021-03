Mundo não vencerá o coronavírus em 2021, alerta OMS

publicidade

Não é realista acreditar que o mundo vai derrotar a pandemia da covid-19 até o final deste ano, anunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta segunda-feira (1º). O diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, afirmou que o vírus continua ativo, levando em consideração que o número global de novos casos aumentou esta semana, após sete semanas consecutivas de queda.

"Seria muito prematuro e eu diria carente de realismo pensar que vamos acabar com o vírus até o final deste ano", disse Ryan em entrevista coletiva. "Mas acho que o que podemos interromper, se formos inteligentes, são as hospitalizações, as mortes e a tragédia que esta pandemia traz", acrescentou.

Ryan ressaltou que o objetivo da OMS é diminuir os níveis de contágio, ajudar a prevenir o surgimento de variantes e também reduzir o número de pessoas que adoecem. Destacou que vacinar o pessoal de saúde mais exposto e as pessoas vulneráveis "reduz o medo e a tragédia" da pandemia.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, deseja que a vacinação do pessoal de saúde esteja em andamento em todos os países nos primeiros 100 dias de 2021. Ele saudou o fato de que as primeiras injeções da aliança global de acesso à vacina, o mecanismo Covax, ocorreram em Gana e na Costa do Marfim, embora tenha lamentado que isso aconteça quase três meses após o início das campanhas de vacinação nos países ricos.

"É uma pena que em alguns países continuem vacinando com prioridade jovens e adultos saudáveis com baixo risco de contrair a doença, ao invés de vacinar trabalhadores de saúde e idosos em outros lugares", acrescentou.

Veja Também