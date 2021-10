Número de mortos por inundações vai a quase 200 na Índia e no Nepal

publicidade

Quase 200 pessoas morreram na Índia e no Nepal em inundações e deslizamentos de terra causados por fortes chuvas esta semana - disseram as autoridades locais nesta quinta-feira (21), alertando sobre mais episódios de chuva forte. Na Índia, já são 102 mortes relacionadas com as tempestades e, no vizinho Nepal, as autoridades elevaram o balanço anterior de 31 para 88 óbitos nesta quinta-feira.

Entre os mortos no Nepal está uma família de seis pessoas, incluindo três crianças, cuja casa foi soterrada por um deslizamento de terra e escombros. "Todos os comitês de gestão de desastres estão trabalhando ativamente em operações de resgate e socorro", disse o oficial de emergência Dijan Bhattarai, observando que polícia e exército foram mobilizados.

No estado indiano de Uttarakhand (norte), na cordilheira do Himalaia, as autoridades confirmaram a morte de 55 pessoas, nove a mais do que no boletim anterior. As chuvas intensas danificaram estradas e pontes nesta área e deixaram várias localidades isoladas. O governo também mobilizou o Exército para conseguir chegar aos milhares de habitantes incomunicáveis.

O secretário de gestão de desastres, S Murugeshan, afirmou que este balanço pode aumentar, porque ainda há muitos desaparecidos. Entre eles, estão 20 turistas que foram fazer uma excursão a uma geleira. Cinco pessoas morreram no estado de Bengala Ocidental, no leste do país, arrastadas pelas águas nas colinas da cidade de Darjeeling. Entre as vítimas fatais, há duas meninas de oito e dez anos de uma mesma família. "A lama, as rochas e a água que desciam pelas colinas de Darjeeling danificaram 400 casas, e milhares de pessoas foram levadas para longe dos rios", disse à AFP o ministro de Gestão de Desastres, Javed Amhed Khan.

Além disso, "centenas de turistas estão isolados em um complexo de Darjeeling (...) Os deslizamentos de terra bloquearam rodovias e estradas na região", acrescentou. O serviço meteorológico lançou um alerta vermelho para o estado, com advertências de que as chuvas extremas vão continuar em Darjeeling e em outras cidades próximas nesta quinta-feira. Em Kerala, no Sul da Índia, onde 42 pessoas morreram desde a semana passada, o departamento meteorológico também registrou fortes chuvas em pelo menos três distritos.