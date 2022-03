Número de refugiados da Ucrânia supera 2 milhões, diz agência da ONU

O número de pessoas que fugiram da Ucrânia desde o início a invasão russa em 24 de fevereiro superou nesta terça-feira a barreira de dois milhões, anunciou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

O site da organização afirma que 2.011.312 pessoas saíram do país e que a Polônia recebeu mais da metade (1.204.403).

"Hoje, a saída de refugiados da Ucrânia alcançou 2 milhões. 2 milhões", tuitou o alto comissário para os refugiados, Filippo Grandi. Grandi visitou Romênia, Moldávia e Polônia, três países de fronteira com a Ucrânia, onde a Rússia iniciou uma ofensiva militar em 24 de fevereiro.

Today the outflow of refugees from Ukraine reaches two million people.



Two million.