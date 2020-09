Na próxima semana será sancionada lei que muda Código de Trânsito, diz Bolsonaro

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro comemorou, nesta sexta-feira, no Twitter, a aprovação do projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro no Senado Federal. Por ter sofrido alterações, o texto ainda retornará para apreciação da Câmara dos Deputados. Apesar disso, Bolsonaro garantiu que vai sancionar a proposta na próxima semana.

"Na próxima semana será sancionada a lei que altera o Código de Trânsito, um belo trabalho da maioria dos deputados e senadores. Menos gastos e menos burocracia!", escreveu Bolsonaro na rede social.

- Logo mais estarei em Registro/SP.



- Na próxima semana será sancionada a Lei que altera o Código de Trânsito, um belo trabalho da maioria dos deputados e senadores.



. Menos gastos e menos burocracia!

- Via @gazeta_brasil pic.twitter.com/8v9p7Ism7p

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 4, 2020

A proposta, uma das bandeiras do presidente, amplia o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de 5 para 10 anos e cria uma graduação sobre os pontos acumulados por multas. O texto tem origem no Executivo e foi entregue pessoalmente por Bolsonaro ao Congresso, em junho do ano passado, como uma resposta aos pleitos dos caminhoneiros, categoria que o apoiou nas eleições de 2018.