Naufrágio deixa 4 mortos e 21 desaparecidos no Paquistão

Ao menos quatro pessoas morreram e 21 foram declaradas desaparecidas em um naufrágio na região Noroeste do Paquistão, anunciaram as autoridades locais, que têm poucas esperanças de encontrar sobreviventes.

A embarcação navegava pelo rio Indo, entre os distritos de Shangla e Haripur, na província de Khyber Pakhtunkhwa. "Havia 38 pessoas a bordo no momento do naufrágio. Treze conseguiram nadar até a margem do rio", afirmou o policial Zahid Ulah. "Encontramos quatro corpos no rio, duas mulheres e duas crianças", completou.

O fluxo do Indo é "muito rápido" e "muito profundo", o que "reduz as possibilidades de sobrevivência", explicou Zahid Ulah. "Os trabalhos de resgate prosseguem, mas as chances de sobrevivência são mínimas", afirmou o comandante da polícia Mohammad Ali Babakhel.