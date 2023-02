Nikki Haley se candidata a rivailzar Trump por indicação republicana à Presidência dos EUA

publicidade

Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul e embaixadora das Nações Unidas, anunciou sua candidatura à Presidência nesta terça-feira, tornando-se a primeira grande desafiante do ex-presidente Donald Trump na indicação republicana de 2024.

O anúncio, feito em um vídeo no Twitter, marca uma reviravolta para a ex-funcionária do gabinete de Trump, que disse há dois anos que não desafiaria seu ex-chefe para a Casa Branca em 2024. Mas ela mudou de ideia recentemente, citando, entre outras coisas, os problemas econômicos do país e a necessidade de "mudança geracional", uma referência à idade de Trump, de 76 anos.

Haley, 51 anos, é a primeira de uma longa fila de republicanos que devem lançar campanhas para 2024 nos próximos meses. Entre eles estão o governador da Flórida, Ron DeSantis, o ex-vice-presidente Mike Pence, o ex-secretário de Estado Mike Pompeo e o senador Tim Scott, da Carolina do Sul.

O presidente Joe Biden disse que pretende buscar a reeleição em 2024, parando qualquer disputa pela indicação democrata.