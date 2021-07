Nova York é inundada enquanto espera chegada de tempestade Elsa

publicidade

Várias estações de metrô ficaram inundadas, e grandes vias, bloqueadas, na quinta-feira , em Nova York, onde a chegada da tempestade Elsa ameaçava provocar novas inundações nesta sexta. Entre 50 e 100 mm de água caíram durante uma série de tempestades sobre Nova York e sua região na tarde de quinta-feira, informou o serviço meteorológico dos Estados Unidos NWS, acrescentando que "causou inundações em alguns lugares".

Os usuários do metrô postaram vídeos no Twitter de algumas estações inundadas. Em uma deles, pessoas foram vistas com água até a cintura, tentando atravessar uma piscina escura para chegar às plataformas. "As linhas 1 e A registraram (...) muitas inundações nas estações", reconheceu Sarah Feinberg, chefe interina do MTA, autoridade de transporte público de Nova York, em entrevista coletiva na noite de quinta-feira.

Alguns eixos viários, principalmente no Bronx, foram temporariamente fechados, o que causou problemas de tráfego no horário de saída do trabalho. O NWS alertou para possíveis novas inundações até a manhã desta sexta-feira, com a chegada prevista ao nordeste dos Estados Unidos de fortes chuvas impulsionadas pela tempestade Elsa. A tormenta já passou pelo Caribe e pela Flórida.