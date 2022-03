Novo ataque russo atinge área residencial em cidade da Ucrânia

publicidade

Um ataque de mísseis russos nas primeiras horas da madrugada (horário local) desta quarta-feira, na cidade de Zhytomyr, norte da Ucrânia, atingiu uma área residencial. Várias casas foram destruídas e equipes de resgate informavam ao menos dez mortes, segundo a rede CNN.

Zhytomyr fica a 140 quilômetros de distância de Kiev, capital do país. Há dezenas de tanques russos na região norte fazendo um cerco com a intenção de tomar o centro político da Ucrânia. O exército ucraniano com a ajuda da população local tem resistido aos avanços russos na capital.

Nesta terça , o presidente ucraniano Volodmir Zelenski enfatizou, em uma conversa telefônica com o presidente dos Estados Unidos Joe Biden, a necessidade de "deter" a invasão russa da Ucrânia "o quanto antes".

Há expectativa para o pronunciamento de Biden no evento que abre o ano político dos norte-americanos. Ele deve se dirigir diretamente à Rússia e destacar a coalisão mundial para frear o avanço bélico. Ele também deve anunciar o fechamento do espaço aéreo norte-americano para aeronaves russas.