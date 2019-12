Novo presidente da Argélia presta juramento, mas país segue alvo de protestos

publicidade

O novo presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, prestou juramento e assumiu o cargo nesta quinta-feira. A posse ocorreu uma semana após sua eleição, que foi alvo de boicote e protestos nas ruas do país.



Tebboune, de 74 anos, foi eleito no primeiro turno das eleições para substituir Abdelaziz Buteflika, de quem foi primeiro-ministro e que se viu forçado a renunciar em abril devido a uma forte contestação popular chamada "Hirak". O novo presidente terá que enfrentar essas manifestações, que exigem o desmantelamento e a profunda renovação da classe política.

Os manifestantes veem em Tebboune uma extensão de Buteflika e não consideram sua escolha legítima. A abstenção nas eleições de 12 de dezembro foi recorde.

"As eleições foram realizadas em um clima calmo e sereno e nos levarão a uma nova Argélia, conforme solicitado pelo povo", disse Abdelkader Bensalah, que liderava o governo de transição até agora.



Vencedor da controversa eleição presidencial de 12 de dezembro, Tebboune assumiu o cargo nesta quinta-feira em uma cerimônia solene em Argel. Com a mão direita sobre o Corão, pronunciou a longa fórmula prevista na Constituição, jurando em particular "respeitar e glorificar a religião islâmica, defender a Constituição, garantir a continuidade do Estado", mas também "agir com o objetivo de consolidar o processo democrático e respeitar a livre escolha do povo".



Antes da cerimônia, o presidente do Conselho Constitucional, Kamel Fenniche, leu a proclamação dos resultados definitivos que consagram a eleição de Tebboune com 58,13% dos votos, diante de um grupo de dignitários, entre eles, o general Ahmed Gaïd Salah, de 79 anos. O chefe do Estado-Maior do Exército é, desde abril, o rosto do alto comando militar, pilar do governo argelino que assumiu abertamente a realidade do poder desde a renúncia de Buteflika.



Na prática, Bensalah, presidente da Câmara Alta, assumiu o cargo de presidente desde a partida de Buteflika. Tebboune é um antigo e fiel defensor de Buteflika, de quem foi ministro por muito tempo.



Mas para o "Hirak", esse oficial de carreira continua sendo um representante puro do "sistema" à frente do país desde sua independência em 1962. Um "sistema" que a rua quer se livrar.

Por seu lado, Tebboune prometeu aos jovens - a espinha dorsal do "Hirak", em um país onde os menores de 30 anos representam mais de 53% da população - um novo governo com "jovens ministros que não excedem os 26 e 27 anos".