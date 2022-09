Ocupação russa afirma que "eliminou" grupo armado no sul da Ucrânia

publicidade

As autoridades de ocupação russas em Kherson, sul da Ucrânia, anunciaram que um grupo armado foi "eliminado" durante os combates de sábado no centro da cidade, que é cenário de uma contraofensiva ucraniana.

"No centro de Kherson aconteceu um confronto entre unidades do exército russo que patrulhavam as ruas da cidade e um grupo não identificado", afirmou a administração da ocupação no Telegram. "Depois de um rápido combate, os agressores foram eliminados", acrescenta a mensagem, segundo a qual nenhum soldado russo ou civil foi ferido.

O meio de comunicação estatal russo Vesti publicou um vídeo que mostra dois blindados cercados por soldados, em uma avenida próxima da estação ferroviária de Kherson. Nas imagens, um dos blindados abre fogo e são ouvidos tiros.

Neste domingo, um dos principais funcionários da ocupação russa, Kirill Stremousov, afirmou que a situação estava "tranquila" em Kherson. "Tentam atacar, mas sem sucesso", afirmou no Telegram.

Desde o fim de agosto, as tropas ucranianas executam uma grande ofensiva para tentar retomar a região e a cidade de Kherson, a única capital regional do país que caiu em mãos russas no início de março, poucos dias depois do início do ataque do Kremlin.

