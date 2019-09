Oito crianças assassinadas em escola da China

publicidade

Oito crianças morreram e duas ficaram feridas em um ataque em uma cidade da região central da China, onde um homem de 40 anos foi detido, anunciaram nesta terça-feira as autoridades locais. O ataque aconteceu nessa segunda-feira, dia de volta às aulas, no horário de entrada na escola, que fica no vilarejo de Chaoyangpo, na província de Hubei, informou o governo da cidade de Enshi.

O suspeito, um homem do vilarejo, foi detido. As primeiras informações indicam que as crianças foram esfaqueadas. Os ataques com facas são frequentes na China, onde o porte de armas está regulamentado.

Em abril de 2018, um homem de 28 anos matou nove crianças a facadas em uma escola na província de Shaanxi. Em setembro do mesmo ano ele foi executado após um julgamento durante o qual afirmou que foi alvo de bullying em seu período de estudante na mesma escola. Em janeiro de 2017, um homem com uma faca de cozinha feriu 11 crianças em uma creche da região autônoma de Guangxi.