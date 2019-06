OMS discute se epidemia de ebola é emergência sanitária mundial

publicidade

A Organização Mundial de Saúde (OMS) decide nesta sexta-feira se é necessário declarar a atual epidemia de ebola, que chegou a Uganda após emergir na vizinha República Democrática do Congo há quase dez meses, uma emergência de saúde global. A agência da ONU declarou esse tipo de emergência apenas quatro vezes: em 2009, pela gripe H1N1; em 2014, pela poliomielite; em 2014, pela epidemia de ebola que causou mais de 11.300 mortes em três países do oeste africano (Libéria, Guiné, Serra Leoa); e em 2016, pelo vírus zika.



A reunião do comitê de urgência sobre a epidemia de ebola, que reapareceu em agosto na República Democrática do Congo (RDC), já começou, segundo o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ele participa da reunião remotamente, direto da RDC. Espera-se que, no fim do dia, a OMS dê uma entrevista coletiva para anunciar se a doença representa uma "emergência de saúde pública de importância internacional".



De acordo com os regulamentos sanitários da OMS, esse tipo de emergência é "um evento extraordinário de saúde pública que representa um risco para a saúde pública de outros Estados, devido à disseminação internacional de uma doença (...), e que pode exigir uma resposta internacional coordenada". Em duas ocasiões, em outubro de 2018 e em abril passado, a OMS desistiu de declarar este alerta de saúde para o ebola na RDC, principalmente porque a epidemia se limitava a um único país. Isso não impediu que a região se preparasse.