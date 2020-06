OMS enviará equipe à China para investigar origem do coronavírus

publicidade

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está se preparando para enviar uma equipe à China para determinar a origem do novo coronavírus, anunciou nesta segunda-feira seu diretor-geral, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Poderemos combater melhor a doença quando soubermos tudo sobre o vírus, incluindo como ele começou. Enviaremos uma equipe para a China na próxima semana para nos prepararmos para isso. Esperamos que nos ajude a entender como o vírus começou e o que podemos fazer no futuro para nos preparar", disse em entrevista coletiva. A agência especializada da ONU pressiona a China desde o início de maio para convidar seus especialistas para investigar a origem animal do novo coronavírus.

Tedros não especificou a composição da equipe ou em que consistirá a missão. Os cientistas acreditam que o coronavírus passou de um animal para o homem e surgiu na China no final do ano passado. Possivelmente, a origem ocorreu no mercado da cidade de Wuhan, que vendia animais selvagens como alimento.

Segundo a OMS, a pandemia de Covid-19, está longe de terminar e "inclusive está acelerando". "Todos queremos que isso termine. Todos queremos seguir com nossas vidas. Mas a dura realidade é que estamos longe do fim", disse Ghebreyesus.

"Amanhã, seis meses terão se passado desde que a OMS recebeu os primeiros relatos sobre um grupo de casos de pneumonia de origem desconhecida na China. Há seis meses, nenhum de nós imaginaria como nosso mundo e nossas vidas seriam prejudicados", acrescentou.

Desde que a China anunciou oficialmente em dezembro a aparição da doença, o novo coronavírus provocou a morte de mais de 500.000 pessoas no mundo e mais de 10 milhões de casos foram registrados, dos quais quase metade é considerada recuperada. "Já perdemos muitas coisas, mas não podemos perder a esperança", enfatizou.

O chefe da OMS observou que uma vacina será uma "ferramenta importante" para controlar o vírus a longo prazo, mas pediu aos governos que "façam testes, rastreamentos, isolem e coloquem os casos em quarentena", e à população que respeite as medidas de higiene, use máscara quando necessário e respeite as regras de distância física.