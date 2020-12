OMS Europa terá reunião para decidir estratégia sobre nova cepa do vírus

publicidade

A divisão europeia da Organização Mundial da Saúde (OMS) vai reunir seus membros para tentar traçar uma estratégia para lidar com a nova variante do coronavírus detectada no Reino Unido - anunciou o diretor regional nesta terça-feira.

A OMS Europa acompanha "de perto a situação" e vai "reunir os estados-membros para discutir a estratégia de teste, redução de transmissões e comunicação sobre os riscos", anunciou o diretor Hans Kluge no Twitter, sem mencionar uma data.

A área da OMS Europa, que inclui 53 países, entre eles Rússia e alguns estados da Ásia Central, registrou mais de meio milhão de mortes e cerca de 24 milhões de casos desde o início da pandemia, segundo dados da Organização.

Kluge disse que, neste momento, "limitar as viagens para evitar o contágio é prudente até ter mais informações", mas ressaltou que "o fornecimento de bens essenciais e os deslocamentos necessários podem ser mantidos".