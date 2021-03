ONU adverte que Iêmen pode se tornar um 'Estado inviável'

publicidade

A guerra no Iêmen pode tornar o país um "Estado inviável e de reconstrução muito difícil", advertiu em entrevista à AFP o diretor local do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Auke Lootsma. Dezenas de milhares de pessoas já morreram por causa do conflito, que teve início em 2014 e deu origem a uma das piores crises humanitárias do planeta, segundo a ONU. "A guerra tem que acabar agora. Os iemenitas já sofreram o suficiente", declarou Lootsma.

O país mais pobre da Península Arábica enfrenta "a pior crise de desenvolvimento no mundo" e o diretor destacou que o sistema de saúde local foi devastado e muitas crianças não têm acesso à educação. "Se continuarmos assim, o Iêmen será um país de reconstrução muito difícil. Se outros bens forem destruídos e as pessoas se tornarem cada vez mais pobres, ele se tornará um Estado inviável."

Lootsma pediu aos possíveis doadores que aportem uma ajuda financeira considerável durante a conferência que ONU, Suíça e Suécia irão organizar nesta segunda-feira. Forças pró-governo apoiadas por uma coalizão regional liderada pela Arábia Saudita enfrentam no Iêmen os rebeldes huthis, que contam com o apoio do Irã.