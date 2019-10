Otimista com Brexit, libra atinge maior cotação em cinco meses

publicidade

A libra esterlina alcançou nesta segunda-feira a maior cotação em cinco meses, superando US$ 1,30, depois que o primeiro-ministro Boris Johnson solicitou à União Europeia, com relutância, um novo adiamento do Brexit, atualmente previsto para o fim do mês.



Às 8H30 GMT (5H30 de Brasília), a moeda britânica atingiu a cotação de 1,3012 dólares, contra US$ 1,2984 na sexta-feira em Nova York. Há várias semanas, a libra enfrenta uma montanha russa, com altas e baixas ao ritmo do processo caótico e incerto do Brexit.



Michael Hewson analista da CMC Markets, afirmou que "os mercados estão começando a apostar no melhor cenário, que o acordo (de divórcio) será aprovado esta semana e que depois acontecerá um pequeno adiamento para aprovar a legislação necessária" para sus implementação. "Se este otimismo é prematuro, esta é outra questão. Saberemos apenas com o tempo", disse à AFP.