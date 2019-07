Papa nomeia brasileira subdiretora da sala de imprensa do Vaticano

publicidade

O papa Francisco nomeou a jornalista brasileira Cristiane Murray, da equipe da Rádio Vaticano desde 1995, como subdiretora da sala de imprensa da Santa Sé, informou a entidade nesta quinta-feira. Nascida no Rio de Janeiro em 1962, casada e com dois filhos, Murray substitui a espanhola Paloma García Ovejero, que renunciou ao cargo em dezembro de 2018. A assessoria de imprensa do Vaticano será dirigida por dois laicos, o anglo-italiano Matteo Bruni e Murray, como subdiretora. A jornalista colabora desde 2018 na preparação do Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia, previsto para outubro deste ano.

Considerado o pontífice mais sensível à questão ambiental após publicar em 2015 a encíclica "Laudato Sí", o papa argentino convocou a assembleia de bispos sobre a Amazônia a fim de proteger os povos desta região. A reunião será uma das mais importantes de seu pontificado neste ano e abordará temas delicados, como o desmatamento da Amazônia por grandes empresas, a corrupção, a imigração para cidades e o abandono de indígenas.

"Aceito essa nomeação com emoção. Para os jornalistas e colegas do Dicasterio (ministério) para a Comunicação é um grande reconhecimento de nosso trabalho diário para levar o Evangelho ao mundo, a mensagem do papa e da Igreja. O agradecimento vai em primeiro lugar ao Santo Padre, meu agradecimento e o de todos nós, especialmente o das mulheres, por ter me elegido para esta importante tarefa", declarou.

"Agradeço ao prefeito, Dr. Paolo Ruffini, ao diretor editorial, Andrea Tornielli, e à Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos, ao cardeal Lorenzo Baldisseri, com quem trabalho há mais de um ano na preparação da assembleia sinodal para a Amazônia. Asseguro a todos o meu compromisso, o meu esforço e o meu entusiasmo sobretudo ao diretor, dr. Matteo Bruni, e a todo o grupo da Sala de Imprensa, a serviço da Santa Sé", completou a jornalista. Ela fala português, italiano, inglês, espanhol e francês.