Para Unesco, professores devem ser priorizados na vacinação contra a Covid-19

publicidade

A Unesco pediu, nesta segunda-feira, aos governos que priorizem os professores no acesso às vacinas contra a Covid-19, ao considerar que estes profissionais devem ser tratados como trabalhadores de "primeira linha". "Ao ver os avanços positivos em relação à vacinação, acreditamos que os docentes e o pessoal de apoio à educação devem ser considerados grupo prioritário", disse a chefe da Unesco, Audrey Azoulay, em mensagem conjunta em vídeo com o diretor da organização de docentes da Internacional da Educação (IE), David Edwards.

Azoulay e Edwards destacaram que quando as escolas e outros centros educacionais foram fechados para evitar a propagação do vírus, "os docentes e o pessoal de apoio permaneceram na primeira linha". À medida que as aulas migraram para a internet, "reinventaram a forma como ensinamos e aprendemos", disseram. E quando as escolas reabriram, os professores retornaram "corajosamente" às salas de aula. Destacando que as escolas são "insubstituíveis", a Unesco, com sede em Paris, e a IE, com sede em Bruxelas, pediram que os professores estejam entre os primeiros da fila para ser vacinados.

O apelo ocorre no mesmo dia em que os Estados Unidos, país que registra mais mortes na pandemia, anunciou uma vasta campanha de vacinação. Em um ano, a pandemia matou mais de 1,6 milhão de pessoas no mundo e mais de 72,1 milhões se contagiaram, segundo um balanço da AFP nesta segunda-feira.