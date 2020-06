Paris fecha duas escolas recém-abertas após casos positivos de Covid-19

publicidade

Paris fechou duas escolas recém-abertas, após o registro de casos positivos de coronavírus - informaram autoridades de saúde locais nesta quarta-feira. Diferentemente de outros países europeus que adotaram uma abordagem muito mais cautelosa, a França retomou as aulas de forma obrigatória na segunda-feira.

Algumas escolas já haviam reaberto há várias semanas, pelo menos de forma parcial, mas a presença continuava sendo opcional. Uma escola de Ensino Fundamental no leste de Paris, com 180 alunos, fechou nessa terça, depois da descoberta de três casos positivos de Covid-19.

O mesmo aconteceu em outra instituição de ensino no centro da capital, com 200 alunos, que fechou nesta quarta, preventivamente, depois do anúncio de um caso positivo.

A França praticamente voltou à normalidade, após quase três meses de confinamento pelo novo coronavírus, mas muita gente continua trabalhando de casa. O uso de máscara é obrigatório nos transportes públicos. O governo não descarta um retorno da epidemia antes do inverno.

Segundo os últimos números oficiais, 29.720 pessoas morreram na França pelo novo coronavírus.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais.