Parlamento espanhol rejeita posse de Pedro Sánchez

publicidade

O Parlamento espanhol rejeitou nesta terça-feira em uma primeira votação a posse como chefe de governo do socialista Pedro Sánchez, que deve buscar antes de quinta-feira o apoio da esquerda radical do Podemos, com quem ele trava difíceis negociações para formar uma coalizão.

O atual líder em exercício espanhol obteve 124 votos a favor, 170 contra e 52 abstenções, longe da maioria absoluta de 176 dos 350 deputados de que precisava. A segunda votação acontece na quinta-feira.