Pela primeira vez, Japão bate marca de quatro mil casos diários de Covid-19

Tóquio informou, nesta quinta-feira, 1.337 mil novos casos diários de coronavírus, em um momento em que as autoridades locais e nacionais alertam que o estado de emergência pode se tornar necessário em face do surto da pandemia. Em nível nacional, o recorde também foi quebrado nesta quinta-feira, com 4.515 novos casos diários, de acordo com as autoridades. Na comparação com outros países, o Japão foi relativamente menos afetado desde o início da pandemia, com menos de 3.500 mortes em todo território.

O primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, reuniu-se com ministros preocupados com a crise de saúde, mas nenhum anúncio foi feito. "A tendência é claramente de alta. Levo isso muito a sério", disse Suga à imprensa, pedindo aos japoneses, mais uma vez, que usem máscara, lavem as mãos e evitem multidões e saídas não essenciais.

A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, alertou que as compras de fim de ano aparentemente estão levando a multidões maiores e repetiu seu apelo para que os moradores fiquem em casa durante as férias. “Quero enfatizar novamente que não há feriado de Ano Novo para o coronavírus. Recomendo às pessoas que passem férias tranquilas em casa com as famílias”, comentou.



