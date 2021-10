Pequim inicia grande campanha de testes de Covid-19 após detectar novos casos

publicidade

Pequim iniciou nesta sexta-feira (22) uma grande campanha de detecção de Covid-19 para dezenas de milhares de pessoas depois de registrar quatro novos casos em um distrito da capital chinesa. Um novo foco da doença provocaria o fechamento de escolas e o cancelamento de voos em todo o país.

A China mantém uma estratégia de 'zero Covid' com fechamentos rigorosos de fronteiras, quarentenas e isolamentos seletivos. Porém, o país de maior população do mundo está lutando para controlar atualmente dezenas de focos em várias províncias.

O último foco provocou a suspensão de centenas de voos, o fechamento de teatros e escolas, assim como o confinamento nos complexos residenciais afetados.