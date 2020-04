Peru supera mil mortos por Covid-19

publicidade

O Peru superou nesta quinta-feira a barreira dos mil mortos pelo novo coronavírus, que já infectou mais de 36.900 pessoas no país, segundo o relatório mais recente do Ministério da Saúde local. Segundo a autoridade sanitária, já são 1.051 mortos e 36.976 infectados, a maioria em Lima e na região Lambayeque, norte do país.

O Peru é o terceiro país latino com mais mortos, atrás do Brasil e México. As aglomerações em áreas populosas de Lima, como mercados de alimentos, tornaram-se um dos maiores focos de contágio, por não respeitarem o uso de máscaras e o distanciamento.

O país está sob confinamento domiciliar obrigatório desde 16 de março, até 10 de maio. A medida é parcial de segunda-feira a sábado, e permite a um membro da família sair para comprar alimentos ou ir ao banco. Aos domingos, é proibido sair de casa.