Pessoas não vacinadas podem enfrentar novas restrições na Alemanha

As pessoas não vacinadas contra a Covid-19 podem enfrentar novas restrições caso os contágios permaneçam em alta na Alemanha, afirmou neste domingo o chefe de gabinete da chanceler Angela Merkel, Helge Braun. "As pessoas vacinadas terão definitivamente mais liberdade que as não vacinadas", disse Braun ao jornal Bild am Sonntag.

No momento, os alemães podem comparecer a restaurantes, cinemas e locais esportivos caso estejam completamente vacinados ou apresentem um teste negativo recente para Covid-19. Mas se as taxas de infecção continuarem em alta, as pessoas não vacinadas também terão que reduzir seus contatos, disse Braun.

"Isto poderia significar que visitar lugares como restaurantes, cinemas e estádios não seria mais possível, mesmo para pessoas não vacinadas que se submetam a testes, porque o risco é muito alto", disse.

Braun afirmou que o país tem o dever de proteger a saúde das pessoas. "Isto inclui um serviço de saúde que não tenha que voltar a adiar cirurgias no inverno para tratar pacientes de Covid".

A Alemanha registra números de infecção baixos na comparação com os vizinhos europeus, mas os casos aumentaram nas últimas duas semanas, alimentados pela variante Delta.

Na semana passada, Merkel se mostrou preocupada com a "dinâmica clara e preocupante" de aumento de casos. Ela pediu que o maior número possível de alemães tomem a vacina. Até o momento, 60,8% dos alemães receberam uma dose de vacina e 49,1% estavam totalmente vacinados.