Pfizer reforça compromisso em distribuir 50 milhões de doses de vacina para Covid-19 neste ano

A Pfizer informou nesta quinta-feira que segue confiante de que será capaz de distribuir 50 milhões de doses da vacina contra o coronavírus em todo o mundo neste ano e 1,3 bilhão até o fim de 2021. Em comunicado, a farmacêutica garantiu que não enfrenta problemas na logística da distribuição do imunizador, desenvolvido em parceria com a BioNTech.

Segundo a empresa, esta semana, foram enviadas 2,9 milhões de doses para diversos pontos dos Estados Unidos. “A Pfizer tem longo e bem-sucedido histórico de produção e distribuição de grandes volumes de vacinas em que o mundo pode confiar - e estamos estendendo esse histórico com nossa vacina para a covid-19”, destaca a nota, que acrescenta que “milhões” de doses estão sendo produzidas todos os dias e que “esse volume crescerá nas próximas semanas”.

Conforme o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o Governo Federal aguarda receber 500 mil doses da vacina da Pfizer no próximo mês. Ontem, a Pfizer apresentou à Anvisa mais um pacote de documentos de estudos da fase 3 da vacina contra a Covid-19 produzida por ela em parceria com a empresa alemã BioNTech. Esses estudos fazem parte do chamado processo de submissão contínua, em que o desenvolvedor vai apresentando documentos conforme eles ficam prontos.