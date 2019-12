Piñera anuncia ajuda de US$ 124 a 1,3 milhão de famílias chilenas

publicidade

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou nesta terça-feira o envio para o Congresso de um projeto de lei liberando um pagamento único de US$ 124 para 1,3 milhão de famílias, com o objetivo de aliviar os efeitos da crise social que se estende por mais de seis semanas no país.



"Vamos enviar um projeto de lei para o Congresso que permite conceder um bônus que, em média, vai ser de 100.000 por família (US$ 124) a 1.336.000 famílias chilenas", declarou o presidente em um evento público, um dia depois de seu governo anunciar um plano de reativação da economia da ordem de US$ 5,5 bilhões.