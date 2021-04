Piscina é instalada a 35 metros de altura entre prédios em Londres

publicidade

Uma piscina transparente de acrílico foi instalada entre dois prédios de um empreendimento em Londres, na Inglaterra. A inusitada passagem de um edifício para o outro é chamada Sky Pool, e está na altura do 10° andar dos prédios, a 35 metros do chão. Ao todo, a piscina possui 25 metros de comprimento e pode comportar até 148 mil litros de água, tendo o peso total de 50 toneladas.

A instalação foi feita no Embassy Gardens, um empreendimento com prédios residenciais e comerciais localizados em Londres, próximo à embaixada dos Estados Unidos. "No verão de 2013, nossas equipes criativas se reuniram para discutir onde instalar a piscina externa do Embassy Gardens. Decidimos que o único espaço grande o suficiente era entre os Edifícios Legados. O desafio foi lançado: a piscina deveria ser no céu e transparente para que os nadadores pudessem ver o solo", informou um comunicado do Embassy Gardens.

A piscina possui cerca de três metros de profundidade e também luzes que podem dar uma iluminação diferente ao ambiente durante a noite. A inauguração oficial da piscina está marcada para acontecer no dia 19 de maio, com transmissão ao vivo apresentada por Roman Kemp e com exibição da equipe de nado sincronizado Aquabatix.