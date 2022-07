Polícia afirma ter frustrado tiroteio em 4 de julho nos Estados Unidos

publicidade

A polícia de Richmond afirmou nesta quarta-feira que frustrou um tiroteio na cidade durante as comemorações de 4 de Julho, na mesma data em que um homem matou sete pessoas em um desfile em Highland, na região de Chicago. Segundo o comandante da polícia de Richmond, Gerald Smith, uma pessoa avisou à polícia que havia ouvido uma conversa sobre um plano para atacar Dogwood Dell, grande parque da cidade onde milhares de pessoas iriam se reunir para assistir a shows e à queima de fogos de artifício no feriado.

O telefonema levou a polícia em 1º de julho a um imóvel onde encontrou um dos dois homens potencialmente envolvidos com dois rifles de assalto, um revólver, carregadores e munição. Identificado como Julio Alvardo-Dubon, de 52 anos, cidadão não norte-americano, ele foi preso por posse de armas de fogo.

O segundo suspeito, Rolman Balcarcel, de 38 anos, foi preso ontem sob as mesmas acusações. "Sua intenção era realizar um tiroteio em massa durante as comemorações de 4 de Julho", disse Gerald Smith, acrescentando que o motivo é desconhecido.

Smith elogiou a pessoa não identificada que avisou a polícia em Richmond, situada a 153 km de Washington. "Não se sabe quantas vidas esse cidadão herói salvou com um telefonema", ressaltou. A localidade de Highland Park, no Illinois, segue comovida com o massacre de segunda-feira, no qual sete pessoas morreram e outras 46 ficaram feridas.

Veja Também