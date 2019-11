Polícia diz que corpos encontrados em caminhão são de vietnamitas

publicidade

A polícia britânica disse acreditar que sejam vietnamitas todas as 39 pessoas encontradas mortas em um caminhão nas proximidades de Londres na semana passada. A polícia declarou, na sexta-feira, que tinha rastreado os parentes de algumas vítimas. Afirmou ainda que está mantendo contato com o governo do Vietnã e trabalhando em conjunto para a identificação de mais corpos.

Os corpos foram encontrados no contêiner do caminhão em 23 de outubro. Inicialmente, a polícia tinha dito que as vítimas seriam chinesas. Duas pessoas foram presas, incluindo um motorista da Irlanda do Norte, sob suspeita de assassinato e tráfico humano. A polícia acredita que haja mais envolvidos no caso e está dando prosseguimento às investigações.

Detido pouco depois da descoberta do caminhão, na quarta-feira, em uma zona industrial de Grays, ao leste de Londres, o motorista Maurice Robinson, de 25 anos, participou por videoconferência na última segunda-feira de uma audiência no tribunal de Chlemsford.

O juiz decidiu prolongar sua detenção até 25 de novembro, quando ele terá de comparecer ao tribunal penal de Old Bailey, em Londres. Natural da Irlanda do Norte, Robinson foi acusado de homicídio culposo, tráfico de seres humanos, ajuda à imigração ilegal e lavagem de dinheiro.