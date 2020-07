Prefeito de Seul encontrado morto após várias horas desaparecido

publicidade

O prefeito de Seul, Park Won-soon, considerado um potencial candidato à presidência na Coreia do Sul, foi encontrado morto após várias horas desaparecido, informou a polícia na sexta-feira. Na quarta-feira, uma funcionária da prefeitura da capital sul-coreana apresentou uma queixa à polícia contra Park por assédio sexual, segundo relatos da mídia.

O corpo do prefeito, de 64 anos, foi encontrado em uma montanha no norte de Seul, informou a polícia, depois de uma busca realizada por centenas de policiais. Segundo a polícia, nenhuma carta foi encontrada no local, mas a agência de notícias Yonhap informou que "ele pode ter cometido suicídio".

A filha do prefeito reportou seu desaparecimento na tarde de quinta-feira, segundo a polícia. O prefeito saiu de casa na quinta-feira depois de dizer o que soou como suas "últimas palavras" e seu telefone foi desligado, disse a filha à polícia.

Park, uma figura importante no Partido Democrata, de centro-esquerda, governava a capital da Coréia do Sul, lar de quase um quinto da população nacional, há quase uma década. Ele era considerado um potencial candidato a suceder o atual presidente Moon Jae-in nas eleições presidenciais de 2022.