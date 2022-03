Premier de Israel se encontra com Putin por solução para Ucrânia

publicidade

Naftali Bennett, o primeiro ministro de Israel, viajou até Moscou, capital da Rússia, neste sábado. Ele se reuniu com o presidente Vladimir Putin na tentativa de buscar uma solução para o conflito na Ucrânia.

Os dois conversaram no Kremlin sobre a crise entre russos e ucranianos e, segundo o porta-voz israelense, Bennett se ofereceu como mediador. A reunião teve duração de três horas e não foi divulgado nenhum outro detalhe sobre o que os dois líderes falaram.

Ao final da conversa, o líder israelense telefonou para Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Os ucranianos já se manifestaram a favor da mediação de Israel para um cessar-fogo.

O presidente ucraniano, por sua vez, anunciou neste sábado que voltou a conversar por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Eles discutiram um maior apoio financeiro à Ucrânia e novas sanções contra a Rússia.

"No quadro de um diálogo permanente, tive uma nova conversa com Joe Biden. A agenda incluiu apoio financeiro à Ucrânia e busca de sanções contra a Rússia", confirmou Zelensky no Twitter.