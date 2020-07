Presidente Andrzej Duda é reeleito na Polônia

publicidade

O presidente conservador da Polônia, Andrzej Duda, foi reeleito para um novo mandato de cinco anos, anunciou nesta segunda-feira a Comissão Eleitoral, após a apuração quase total das

urnas. Duda obteve 51,21% dos votos, contra 48,79% para o opositor liberal e prefeito de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, de acordo com a apuração de 99,97% das urnas no segundo turno da eleição presidencial.

"Os resultados que ainda aguardamos das últimas cinco circunscrições não mudarão o resultado final das eleições", declarou o presidente da Comissão Eleitoral, Sylwester Marciniak.

O resultado consolida a posição do partido Direito e Justiça (PiS), que está no poder desde 2015. "O presidente Duda foi reeleito. Mas não é uma vitória forte", declarou o cientista político

Stanislaw Mocek, presidente do Collegium Civitas. "Os poloneses não optaram pela mudança proposta por Rafal Trzaskowski", acrescentou.

O governo conservador nacionalista do PiS é acusado pelos rivais de ter reduzido as liberdades democráticas conquistadas há três décadas, após a queda do comunismo. "O resultado forte de Rafal Trzaskowski lhe dá a possibilidade de virar uma figura chave da oposição liberal", declarou ao canal TVN24 o cientista político Andrzej Rychard.

Trzaskowski pertence ao principal partido de oposição centrista, Plataforma Cívica (PO). A eleição estava programada para maio, quando Duda tinha uma liderança folgada nas pesquisas, mas teve que ser adiada devido à pandemia de coronavírus. O índice de participação no segundo turno foi de 67,9%, considerado elevado para a Polônia.