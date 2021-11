Presidente chinês promete 1 bilhão de doses da vacina anticovid à África

publicidade

O presidente chinês Xi Jinping prometeu nesta segunda-feira um bilhão de doses da vacina anticovid para a África, em forma de doações ou de apoio à produção local.

"No marco do combate à covid, a China vai fornecer para a África um bilhão de doses de vacinas adicionais, das quais 600 milhões serão em forma de doações e 400 milhões em outras formas, como a criação de unidades de produção de vacinas", disse em um discurso em vídeo no Fórum de Cooperação China-África (FOCAC).

A conferência ocorre em um contexto em que os países africanos tentam reativar suas economias duramente afetadas pela pandemia. Para conseguir, buscam reforçar a cooperação com a China, primeiro aliado comercial do continente.

A África está muito atrasada na vacinação contra a Covid-19 da população.

"Temos que continuar a luta solidária contra a covid. Devemos priorizar a proteção das nossas populações e acabar com a brecha da vacinação", disse o presidente chinês.

