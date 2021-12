Presidente da África do Sul testa positivo para Covid-19

publicidade

O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, testou positivo para a Covid-19 neste domingo. Ele foi posto em isolamento, com tratamento para sintomas leves, anunciou a Presidência em um comunicado.

O chefe de Estado de 69 anos, que tem o esquema vacinal completo, começou a se sentir mal depois de participar de uma cerimônia em homenagem ao ex-presidente F.W. de Klerk, na Cidade do Cabo, mas está com bom ânimo e sob controle médico, acrescentou a Presidência. A nova variante ômicron foi detectada no mês passado na África do Sul, a nação do continente mais afetada pela pandemia.

Ramaphosa deve permanecer em isolamento na Cidade do Cabo e delegou as responsabilidades do cargo ao vice-presidente, David Mabuza. Os casos de Covid-19 quase dobraram na última semana, com a propagação da variante ômicron, embora as hospitalizações na África do Sul continuem em um nível baixo, informou a ONU.

O escritório africano da Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que o continente registrou 107.000 casos adicionais, em comparação com 55.000 na semana anterior.