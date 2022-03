Presidente da Ucrânia comemora atrapalhar "planos desleais" da invasão russa

publicidade

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, comemorou na noite desta quarta-feira ter atrapalhado os "planos desleais" da invasão da Rússia em seu país e elogiou a resistência "heroica" de sua população. As nações inimigas vivem a expectativa de novas conversas por um cessar-fogo, nesta quinta-feira.

"Somos uma nação que quebrou os planos do inimigo em uma semana. Planos escritos há anos: pérfidos, cheios de ódio ao nosso país, nosso povo", afirmou Zelenski em um vídeo postado no Telegram.

O presidente ucraniano afirmou "admirar sinceramente os habitantes heroicos" das cidades que resistem ao avanço das forças russas há sete dias. Zelenski também disse que quase 9 mil soldados russos morreram em uma semana, um número impossível de ser verificado de imediato e que Moscou rejeita. O primeiro balanço do exército russo, divulgado nesta quarta-feira, cita 498 soldados mortos e 1.597 feridos.

No Twitter, o presidente da Ucrânia afirmou ter conversado por telefone com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, para agradecer as sanções que o Canadá impôs contra Moscou.

Zelenski também declarou ter falado com o presidente do Cazaquistão, Masym Jomart Tokayev, uma aliado de Moscou, e terem concordado em "cooperar em questões humanitárias".