Presidente transmite cargo ao vice-presidente e viaja a Buenos Aires

O presidente Jair Bolsonaro embarcou na manhã de hoje (6) para Buenos Aires, Argentina, onde se encontra com o presidente Maurício Macri, autoridades e empresários. Essa é a primeira oportunidade em que o mandatário viaja para o país vizinho como presidente da República. Assim como ocorreu nas demais ocasiões em que Bolsonaro deixou o país, o vice-presidente Hamilton Mourão acompanhou o presidente até a Base Aérea de Brasília para a transmissão do cargo. O avião presidencial decolou às 7h20. A previsão é que a comitiva desembarque na capital argentina por volta das 10h (horário de Brasília), onde será recebida com honras militares, e o retorno deve acontecer na manhã desta sexta-feira (6).

O governo brasileiro não informou os acordos que poderão ser celebrados entre os dois países, mas existe a expectativa de assinatura de memorandos em áreas como indústria de defesa, biocombustíveis, mineração e ciência e tecnologia.

O primeiro compromisso oficial de Bolsonaro é a deposição de flores na Praça de San Martín, onde deve ser respeitado um minuto de silêncio em memória dos mortos em combate nas lutas pela independência da Argentina. Em seguida, o presidente segue para a Casa Rosada, sede do Poder Executivo, onde terá encontro privado com Macri.

Na sequência, as equipes ministeriais dos dois países deverão realizar uma reunião ampliada. Bolsonaro seguiu viagem acompanhado por sete ministros. Onyx Lorenzoni (Casa Civil), Paulo Guedes (Economia), Fernando Azevedo (Defesa), Tereza Cristina (Agricultura), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) fazem parte da comitiva, além de assessores e parlamentares.