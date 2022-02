Presidente ucraniano diz ter "desmantelado" plano da Rússia

publicidade

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse neste sábado (26) que "desmantelou" o plano da Rússia, no terceiro dia da invasão contra seu país. Em um vídeo, ele pediu aos russos para pressionarem Vladimir Putin a parar a guerra.

O chefe de Estado ucraniano Também pediu à Alemanha e à Hungria para apoiar uma moção para excluir a Rússia do sistema de transações financeiras internacionais Swift, um instrumento fundamental das finanças globais.

"Mantivemo-nos firmes e repelimos com sucesso os ataques dos inimigos. Os combates continuam em muitas cidades e regiões do país (...) mas é o nosso Exército que controla Kiev e as principais cidades ao redor da capital", disse Zelensky, em um vídeo publicado no Facebook. "Os ocupantes queriam bloquear o centro do nosso Estado e colocar marionetes, como em Donetsk. Conseguimos desmantelar o plano deles", acrescentou Zelensky, afirmando que o Exército russo "não obteve vantagem alguma".

O presidente também acusou as tropas russas de atacarem zonas residenciais e de tentarem destruir instalações elétricas. Em um apelo aos países ocidentais para que endureçam sua posição contra a Rússia, disse que a Ucrânia "tem o direito de obter sua adesão à União Europeia".

🇺🇦🇷🇺Vídeo do momento em que o míssil atingiu o Prédio em Kiev na #Ucrania pic.twitter.com/oQjgomqKC3 — Conflitos Militares (@ConflitoMilitar) February 26, 2022

Ele também se dirigiu aos russos, convocando-os a pedirem a seu governo que "pare a guerra imediatamente". "Sabemos que muitas pessoas estão chocadas com a mesquinhez e crueldade de seu governo", disse ele.

Em várias cidades russas, incluindo Moscou e São Petersburgo, manifestações contra a guerra foram violentamente reprimidas no início da invasão da Ucrânia, na quinta-feira.

