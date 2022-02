Primeiro-ministro da Hungria condena ação da Rússia na Ucrânia

publicidade

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, afirmou à rede BBC neste sábado que dará apoio total a todas as sanções da União Europeia à Rússia. Em uma visita à fronteira com a Ucrânia, ele frisou que todos os países europeus condenam a decisão do presidente russo, Vladmir Putin. As forças invasoras receberam ordem de expandir a ofensiva rumo a Kiev e outros pontos estratégicos

Até então, Orban era considerado o maior aliado do mandatário russo na UE. "Não é o momento de ser esperto, é o momento de ficarmos unidos", relatou o premier, enquanto se informava da situação na fronteira, com a entrada de um grande número de refugiados da guerra.

"Isto é uma guerra e temos que trazer a situação ao momento anterior ao combate", comentou. "É preciso restaurar a paz."

Em outra decisão surpreendente, a Alemanha decidiu entregar à Ucrânia mil lançadores de foguetes antitanque e 500 mísseis terra-ar do tipo Stinger, em seu pacote de ajuda frente à invasão russa. Até então, a nação tinha como política desde a Segunda Guerra Mundial não fornecer armamentos a outras nações.