Princesa Haya pede à justiça britânica proteção contra casamento forçado com o emir do Dubai

publicidade

A princesa Haya Bint al-Hussein, a última das seis mulheres do emir de Dubai, xeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, solicitou uma "ordem de proteção contra casamento forçado" e pediu para ser colocada sob proteção contra violência em um tribunal britânico. Em audiência na Divisão do Tribunal da Família do Supremo Tribunal, em Londres, a mulher de 45 anos, também reivindica a custódia de seus dois filhos – Jalila, de 11 anos, e Zayed, de 7 sete –, com os quais fugiu no mês passado após acusações de infidelidade por parte do governo. Esta é a primeira vez que ela aparece em público desde então.

O casal, que atravessa um processo de divórcio, emitiu neste mês uma declaração conjunta na qual explicou que a audiência que será realizada hoje e amanhã na capital britânica tratará unicamente sobre "o bem-estar dos seus filhos", de 11 e 7 anos. Ambos os lados nomearam alguns dos advogados mais conhecidos da Grã-Bretanha para os procedimentos. A baronesa Fiona Shackleton, de 63 anos, é a advogada de Haia. tem representado membros da Família Real e celebridades. Ela ganhou o apelido de "Steel Magnolia" depois de representar clientes incluindo o príncipe Charles e Prince Andrew durante os seus respectivos divórcios e Sir Paul McCartney.

Uma "ordem de proteção contra casamento forçado" ajuda se alguém disser que foi forçado ao casamento ou que já está em um casamento forçado, de acordo com as definições legais oficiais britânicas. As autoridades podem impor ordens de proteção ao casamento forçado para impedir que as famílias adotem medidas para casamentos não consensuais, como levar vítimas para o exterior. Mais de 1,8 mil pedidos foram impostos entre 2008 e 2018 para evitar a prática ilegal e o Reino Unido teve seus primeiros processos bem-sucedidos no ano passado.

A princesa Haya, de 45 anos, irmã do rei Abdullah da Jordânia, deixou o palácio real em Dubai no mês passado para a Alemanha. Ela então viajou para a Inglaterra, onde acredita-se que esteja hospedada em uma casa de 85 milhões de libras da família real dos Emirados, próximo ao Palácio de Kensington, utilizado pela Família Real Britânica desde o século 17. De acordo com o jornal O Telegraph, a princesa, que passou grande parte de sua infância no Reino Unido antes de estudar Política, Filosofia e Economia na Universidade de Oxford, não solicitou ajuda do governo ou asilo por meio de canais oficiais, mas espera permanecer no país.

Já o The Guardian avançou que os “dissidentes” podem estar sob proteção da família real britânica, já que Haya é amiga de longa data do príncipe Charles e da sua mulher Camila Parker-Bowles. A embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Londres afastou a possibilidade de as relações entre os dois países ficarem tensas, referindo, num comunicado, que o Governo não se envolve “na vida privada” das pessoas.