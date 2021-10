Processo de visto para os EUA será retomado em novembro

publicidade

As embaixadas e consulados dos EUA no Brasil estão trabalhando para retomar os serviços de emissão de vistos. A previsão é que esse processo seja retomado em novembro, mas não há uma data definida.

Em maio de 2020, os brasileiros passaram a ser impedidos de entrar em território norte-americano e isso impactou no número de vistos solicitados e emitidos. Essa foi uma medida para conter o número de casos de Covid-19 durante o período de pico da doença no país.

Na semana passada, o governo de Joe Biden anunciou a reabertura das fronteiras a partir do dia 8 de novembro para brasileiros com esquema vacinal completo, ou seja, que tomaram as duas doses da vacina ou que receberam dose única de um dos imunizantes autorizados pea FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA).

As pessoas que receberam as duas doses da CoronaVac, da fabricante chinesa Sinovac e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, podem viajar aos EUA, já que é um imunizantes que consta na lista de uso de emergência da OMS

A consulta para datas disponíveis e o agendamento de atendimento para emissão do visto devem ser feitos no site do governo dos EUA.