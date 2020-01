Pronunciamento de Trump à nação é descartado pela Casa Branca

publicidade

Depois da Casa Branca fazer preparativos para um pronunciamento, um oficial da presidência informou, no fim da noite desta terça-feira, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não irá mais se dirigir à nação. A expectativa era que ele comentasse um revide aos ataques do Irã no Iraque.

Os dois principais oficiais de segurança do país, o secretário de Estado Mike Pompeo e o secretário de Defesa Mark Esper chegaram a se reunir na Casa Branca. Horas mais tarde, deixaram o local, juntamente com o vice-presidente Mike Pence.

Ao mesmo tempo, a Casa Branca comunicou que não emitiria mais notas oficias na noite de terça. A Administração da Aviação Federal (FAA) norte-americana emitiu ata restringindo a atuação de aeronaves comerciais no espaço aéreo de Iraque, Iran e nas águas do Golfo Pérsico e de Oman.