Putin não vê problema em adesão de Finlândia e Suécia à Otan

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira (29) que o governo do país não vê "problemas" em uma eventual entrada de Finlândia e Suécia na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

"Não temos problemas com Suécia e Finlândia como os que temos com a Ucrânia", disse Putin durante coletiva de imprensa em Ashjabat, capital do Turcomenistão. "Se Suécia e Finlândia desejarem, podem aderir. É assunto deles. Podem aderir ao que quiserem", declarou.

Semanas atrás, representantes do Kremlin disseram que a entrada dos dois países na Otan seria acompanhada de retaliações políticas e militares, sem estabelecer em qual nível seriam as repostas da Rússia.

Apesar da declaração amenizando a provável adesão de Finlândia e Suécia, Putin advertiu, também nesta quarta-feira, que a Rússia responderá à altura se a Otan instalar infraestrutura no território dos dois possíveis novos membros.

O presidente afirmou, segundo agências de notícias russas, que não pode descartar que surgirão tensões nas relações de Moscou com Helsinque e Estocolmo em decorrência da adesão à Otan.

Os comentários de Putin foram feitos um dia depois que a Turquia, que integra a Otan, suspender seu veto inicial às candidaturas da Finlândia e da Suécia para se juntarem à aliança, depois que as três nações concordaram em proteger a segurança uma da outra.