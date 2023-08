Rússia afirma que destruiu segunda embarcação militar ucraniano no Mar Negro

publicidade

A Rússia afirmou nesta terça-feira que "destruiu" uma lancha rápida de fabricação americana que transportava a militares ucranianos perto da Ilha das Serpentes, no Mar Negro, poucas horas depois de atacar outro navio de reconhecimento de Kiev.

"Por volta das 11h no horário de Moscou (5h de Brasília), a lancha rápida Willard Sea Force de fabricação americana, que transportava um grupo de desembarque das Forças Armadas ucranianas, foi destruído por um avião das Forças Armadas russas ao leste da Ilha das Serpentes", afirmou o Ministério da Defesa da Rússia no Telegram.

Kiev e Moscou intensificaram as atividades militares no Mar Negro desde que a Rússia abandonou, em meados de julho, o acordo para exportar grãos ucranianos. A Rússia afirma que impediu uma série de ataques de drones navais ucranianos contra suas embarcações de guerra, incluindo uma na quinta-feira da semana passada, quando afirmou que um drone atacou sua frota no Mar Negro.

