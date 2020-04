Rússia ainda não chegou ao pico da pandemia, alerta Putin

publicidade

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira que o país ainda não alcançou o pico da pandemia de novo coronavírus. Mesmo assim, Putin planeja a suspensão progressiva do confinamento, a partir de 12 de maio.

"A situação continua sendo difícil. Os especialistas e os cientistas, com os quais estamos em contato permanente para verificar nossos planos e medidas, dizem que ainda não se alcançou o pico", declarou Putin, em uma reunião com governadores transmitida pela televisão.

A Rússia registrou milhares de novas infecções diárias nas últimas semanas e, na terça-feira, teve 93.558 casos e 867 mortes, a maioria em Moscou.

Segundo Putin, a Rússia conseguiu aumentar sua capacidade de produção para poder fabricar 2,5 mil respiradores artificiais e 8,5 milhões de máscaras de proteção por mês a partir de maio. A produção dos testes de triagem será multiplicada por nove e 150 mil serão realizadas por dia, acrescentou.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais.