Rússia anuncia fechamento do espaço aéreo para voos da Bulgária, Polônia e República Tcheca

publicidade

A Rússia fechou neste domingo seu espaço aéreo para voos de empresas da Letônia, Lituânia, Estônia e Eslovênia, em retaliação às medidas punitivas que as mesmas tomaram após a invasão à Ucrânia.

"As companhias aéreas desses Estados e/ou registradas neles estão sujeitas a restrições de voos para destinos no território da Federação Russa", informou a agência de transporte aéreo Rosaviation, acrescentando que as restrições incluem voos de trânsito e o uso do espaço aéreo russo.

Ofensiva russa prossegue

O Exército russo recebeu ordens no sábado para expandir sua ofensiva contra a Ucrânia, apesar do crescente protesto internacional em sentido contrário, alegando que Kiev teria rejeitado negociar uma trégua.

"Hoje, todas as unidades militares receberam a ordem de ampliar a ofensiva em todas as direções [na Ucrânia], de acordo com o plano de ataque", afirmou o Ministério de Defesa russo em comunicado.

Veja Também