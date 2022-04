Rússia concentrará ofensiva no leste e partes do sul da Ucrânia, dizem Estados Unidos

publicidade

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, afirmou nesta segunda-feira que a Rússia está "reposicionando suas forças para concentrar suas operações ofensivas no leste e em partes do sul da Ucrânia". "A Rússia tentou subjugar toda a Ucrânia e falhou. Agora tentará subjugar partes do país", disse Sullivan, estimando que esta nova fase da ofensiva militar "pode durar meses ou mais". A Rússia indicou há alguns dias que concentrará seus esforços no leste da Ucrânia e redobrou seus esforços nessa região do território, assim como no sul.

Nessa região encontram-se cidades portuárias-chave para a criação de uma conexão terrestre entre a península da Crimeia — anexada em 2014 pela Rússia — e as regiões separatistas pró-russas de Donetsk e Lugansk. Sullivan declarou que os Estados Unidos e seus aliados irão anunciar "esta semana" novas sanções econômicas contra a Rússia. Segundo o funcionário americano, estudam-se possíveis medidas "relacionadas à energia", um tema muito delicado para os europeus, muito dependentes do gás russo.

Nesta segunda-feira, o governo dos Estados Unidos anunciou ter aprovado a venda de oito aviões de combate F-16 para a Bulgária para "reforçar a segurança" de um dos membros da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), no contexto da guerra na Ucrânia.

O Departamento de Estado informou em um comunicado que notificou o Congresso sobre a intenção de vender os caças e munições à Bulgária por 1,67 bilhão de dólares (R$ 7,67 bilhões). A Casa Branca não especificou se a venda poderia resultar no envio à Ucrânia de caças de fabricação soviética da Bulgária. A Ucrânia pede aos aliados ocidentais que enviem caças Mig-29, como os que possuem alguns países do Leste Europeu, porque seus militares sabem pilotá-los.

Em março, debateu-se enviar os caças da Polônia, mas os Estados Unidos foram contra por medo de que a Rússia pudesse interpretar a medida como uma participação direta da Otan na guerra. De acordo com o Departamento de Estado, a venda dos F-16 "melhorará a capacidade da Bulgária para fazer frente às ameaças atuais e futura, o que permitirá à Força Aérea búlgara deslocar regularmente aviões de combate modernos à região do Mar Negro", fronteiriça com a Ucrânia. Fortalecer o "flanco oriental" da Aliança Atlântica faz parte da estratégia de Washington para responder à invasão russa da Ucrânia.

