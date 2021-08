Rússia pede aos EUA desbloqueio de ativos financeiros afegãos

publicidade

A Rússia pediu, nesta segunda-feira (30), o desbloqueio das reservas monetárias do Banco Central Afegão congeladas nos Estados Unidos desde que os talibãs assumiram o poder.

"Se nossos colegas ocidentais realmente se preocupam com o futuro do povo afegão, não devemos criar problemas a mais para eles, congelando suas reservas de ouro e divisas", disse o enviado do Kremlin para o Afeganistão, Zamir Kabulov, em entrevista à rede Rossiya-24.

Ele defendeu que é urgente "desbloquear esses ativos (...) para sustentar a cotação da moeda (afegã), que está despencando". Segundo Kabulov, sem essas reservas, o novo poder afegão se verá tentado a recorrer ao "tráfico ilegal de opiáceos" e a "vender no mercado negro as armas" abandonadas pelos militares afegãos e pelos norte-americanos.

As reservas brutas do Banco Central Afegão eram de US$ 9,4 bilhões no final de abril, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). A maioria desses fundos está fora do Afeganistão. Washington declarou que os talibãs não terão acesso às reservas que estão em seu território, sem especificar qual é seu valor.