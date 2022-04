Rússia volta a atacar cidades ucranianas de Mariupol e Kharkiv

publicidade

A Rússia intensificou os ataques contra as cidades ucranianas de Mariupol e Kharkiv nesta quarta-feira (6), duas das regiões que representam os maiores alvos do exército russo. O prefeito de Mariupol, Vadim Boichenko, chegou a afirmar que 90% da cidade está destruída. Além dos novos ataques, as tropas russas também bombardearam um depósito de petróleo próximo da cidade de Dnipro, no Leste da Ucrânia, nesta madrugada. A ação não deixou vítimas, afirmaram as autoridades locais.

Acompanhe o avanço das tropas russas na Ucrânia a cada dia

"Foi uma noite difícil. O inimigo atacou pelo ar e atingiu um depósito de petróleo e uma fábrica. O depósito foi destruído e um incêndio afeta a fábrica", afirmou no Telegram o governador da da região de Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko. Ele disse ainda que o ataque não deixou feridos.

Alguns minutos depois, o governador afirmou que o incêndio foi controlado pelos bombeiros, "que lutaram por mais de oito horas". De acordo com Mikola Lukashuk, presidente do conselho regional de Dnipropetrovsk, o bombardeio russo aconteceu em Novomoskovsk, 25 quilômetros ao Nordeste de Dnipro. "O inimigo aponta de maneira cínica contra alvos civis", afirmou Lukashuk, antes de destacar que o "local não tinha militares ucranianos". Dnipro, uma cidade industrial de um milhão de habitantes, é atravessada pelo Dnieper, rio que separa o leste da Ucrânia do resto do país.

Veja Também